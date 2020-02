Bereid je voor op de komst van Amazon naar Nederland

In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland heeft Amazon de retailmarkten doen schudden op de grondvesten. Nog heel even en dan komt Amazon inclusief Amazon marketing ook naar Nederland. Het Amerikaanse technologiebedrijf zal naar verwachting ook in Nederland een belangrijk onderdeel worden van e-commerce markt. Ben jij klaar voor de komt van Amazon?

Marktdominantie

In ieder land streeft Amazon naar marktdominantie. In Duitsland vindt inmiddels ruim de helft van alle zoekopdrachten plaats op het platform van Amazon. Hoe zij dat keer op keer weten te bereiken? Met lage prijzen en snelle leveringen weet Amazon de consument voor zich te winnen. De gevestigde retailers hebben de keuze om minder te verkopen of evenveel tegen een lagere prijs en dus minder marge. Met de komst van een gloednieuw distributiecentrum in Mönchengladbach (nabij Roermond) is het straks ook Nederland mogelijk om producten snel te kunnen leveren.

Verkopen op Amazon

Net als bij Bol.com kunnen verkopers hun producten aanbieden op het platform van Amazon. Hierdoor ontstaat er een groot aanbod van bijna ieder product. Waar je bij Bol.com zelfverantwoordelijk bent voor de verzending en retournering kan je dit gehele proces ook uit handen geven aan Amazon.

Amazon marketing

Om meer producten te verkopen en bezoekers te trekken lanceert Amazon straks ook haar eigen module om zelf advertenties aan te kunnen maken. Naast betaalde advertenties biedt Amazon marketing ook kansen op het gebied van SEO. Wanneer je deze campagnes goed weet in te richten kan dat leiden tot hoge posities in Google met jouw productpagina’s.

Ben jij klaar voor Amazon in Nederland?

Voor veel aanbieders van producten roept de komst van Amazon veel vragen op. Waar moet ik op letten om straks goed vindbaar te zijn op het platform? Wat kan ik doen om mezelf nu al goed voor te bereiden op de komt van Amazon? En hoe kan ik Amazon marketing straks in mijn voordeel laten werken. Het zijn allemaal vragen die Nederlandse aanbieders van producten aan zichzelf stellen.

