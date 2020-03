Aangifte 2019 app: Doe via de app eenvoudig aangifte

De kans is behoorlijk dat je de blauwe envelop van de belastingdienst al in je handen is geweest. Het is vanaf 1 maart namelijk weer tijd om belastingaangifte te doen in Nederland.

Aangifte 2019 app

Vanaf 1 maart is het mogelijk om de belastingaangifte te doen in Nederland. Zoals altijd kan dit via de website, maar ook via de app. De aangifte 2019-app is hiervoor beschikbaar en is te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Met de app Aangifte 2019 regel je je belastingaangifte vanaf je smartphone of tablet. De app is volledig vernieuwd ten opzichten van de voorgaande jaren en bevat een aantal nieuwe functionaliteiten.

De benodigde gegevens haal je op via DigiD, en daarna is het een kwestie van controleren en verzenden. De app is eigenlijk alleen geschikt als je vorig jaar bij je aangifte al niks hoefde te wijzigen in je gegevens. Voor uitgebreide wijzigingen is alleen mogelijk om de website te gebruiken. De app is niet te gebruiken als onderstaande toepassingen aanwezig zijn;

niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had

uw woning gekocht of verkocht hebt i.v.m. aftrekbare kosten

een restschuld voor een vroegere eigen woning had

uw woning tijdelijk verhuurde, bijvoorbeeld via Airbnb

een onderneming had

aandeel in onverdeelde erfenis had

inkomsten uit overige werkzaamheden had

in het buitenland woonde

inkomsten uit of bezittingen in het buitenland had

co-ouder was en uw minderjarige kind niet op uw adres ingeschreven stond

aftrekposten wilt opgeven, zoals giften, zorgkosten of studiekosten

In die gevallen kun je het best online aangifte doen via de website van de belastingdienst.Vanaf 1 maart is het mogelijk om belastingaangifte te doen tot 1 mei.