KPN maakt eSIM beschikbaar voor Simyo-klanten

KPN start met het ondersteunen van de eSIM voor Simyo klanten. Sim Only en Prepaid klanten van Simyo kunnen de eSIM vanaf vandaag digitaal activeren. Als eerste 100% online provider van Nederland loopt Simyo sinds zijn start al digitaal voorop. Precies dát maakt de Sim Only en Prepaid provider voor KPN de beste keuze om te starten met de digitale eSIM.

KPN ondersteunt de eSIM al voor Internet of Things-apparaten en volgt de introductie van de eSIM bij Simyo op de voet. Ook blijft het actief betrokken bij de ontwikkeling van de eSIM-standaard via wereldwijde brancheorganisatie GSMA.

Bart van den Berg, directeur van Simyo, vertelt meer over de introductie van eSIM. “Samen met KPN kijken we iedere dag hoe we onze diensten voor klanten nóg beter en makkelijker kunnen maken. Daarom ondersteunen wij als Simyo als eerste de eSIM. Zo kan iedereen nu nog makkelijker overstappen naar Simyo. Wil je direct kunnen bellen en internetten met een nieuw nummer? Dan kan dat ook. Via de Mijn Simyo-app is de klant volledig in controle over zijn verbruik, instellingen én nu ook de simkaart. Hier zijn wij super trots op! Simyo is bovendien de eerste provider in Nederland die de eSIM geactiveerd heeft voor zowel Prepaid als Sim Only.”

Gemakkelijk digitaal overstappen

eSIM is een ingebouwde digitale chip die niet is gebonden aan een provider. Gebruikers kunnen hiermee digitaal overstappen naar Simyo en hoeven zo niet fysiek van simkaart te wisselen. Een ander voordeel van deze ingebouwde, digitale simkaart is dat elke geschikte telefoon gebruikt kan worden als dual sim-toestel. Hiermee is de gebruiker met één telefoon bereikbaar op twee verschillende telefoonnummers.

Deze telefoons ondersteunen de eSIM

De eSIM is in Nederland bezig met een opmars. Steeds meer smartphones hebben de ingebouwde, providervrije simkaart en dat worden er de komende jaren alleen maar meer. De eerste telefoons die eSIM van Simyo ondersteunen zijn iPhones uit 2018 en 2019. Het ondersteunen van Android-telefoons met eSIM volgt niet veel later dit jaar, afhankelijk van de introductie van nieuwe smartphones. Prepaid klanten kunnen bij Simyo nog geen nieuw nummer aanvragen met een eSIM. Wel kunnen ze naderhand hun simkaart gratis vervangen door een eSIM. De eSIM is beschikbaar voor de normale abonnementsprijs waardoor Sim Only klanten meteen een nieuw abonnement kunnen afsluiten met een eSIM. Huidige simkaarten kunnen daarnaast gemakkelijk gratis vervangen worden via de Mijn Simyo-app.