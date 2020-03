Hoe kan je een simpele webwinkel maken?

Volgens Thuiswinkel.org besteedden Nederlandse consumenten maar liefst € 23,7 miljard online in 2018. Niet geheel verrassend kunnen we voor de komende jaren nog veel stijgingen van dit bedrag verwachten. Goed nieuws voor de Nederlandse webshop ondernemer! Maar, wie weet heb jij zelf weleens overwogen om een webshop te beginnen? Lees hieronder verder of een webwinkel starten zo simpel is als een template installeren of dat er toch nog wat meer bij komt kijken.

Zelf programmeren of een website builder gebruiken?

Wanneer je een goed idee voor een webshop hebt, dan moet je zo snel mogelijk beslissen over hoe je de website gaat maken. Daar wil je niet te lang mee wachten. Want voor je het weet is iemand anders je voor. Als je technisch onderlegd bent, dan je kan de site zelf bouwen. Dat geeft je vrijheid, maar vergeet niet dat je daardoor ook iedere dag verantwoordelijk voor beveiligingsupdates, onderhoud en de prestaties van de site bent. Waarschijnlijk kan je die tijd beter in het verkrijgen van klanten steken.

Lang geleden moest je eerst leren coderen voordat je ook maar iets online kon doen. Die tijden zijn al lang voorbij. Wanneer je een gehost e-commerce platform of een zogenoemde online website-maker tool gebruikt sla je een heleboel moeilijke aspecten van een webshop maken en onderhouden over.

In Nederland is bijvoorbeeld JouwWeb een populaire speler op de markt. Deze in Eindhoven gevestigde website builder van 100% Nederlandse oorsprong biedt al jaren een solide webshop oplossing voor beginnende webshop eigenaren aan.

Het voordeel van een webwinkel maken bij een dergelijk platform is het kant-en-klare aspect. Converterende templates staan klaar om gekozen te worden en dankzij de geïntegreerde betalingsmethoden kunnen klanten direct met iDeal, Paypal en creditcard betalen. Daarnaast hoef je je ook geen zorgen meer te maken over beveiligingsupdates en het onderhoud van de website.

Wees bewust van alle kosten, belastingen en uiteindelijke winstmarges.

Het mooie aan e-commerce is dat het tegenwoordig laagdrempelig is. Iedereen ongeacht kennisniveau kan met de juiste tools een webwinkel beginnen. Je schrijft je bedrijf in bij de KVK, koopt wat producten in, zet een webwinkel op en je bent klaar om online te gaan verkopen.

Alhoewel het weinig geld kost om te beginnen. Moet je wel beseffen dat er in de realiteit meer bij komt kijken. Wees je altijd bewust van alle financiën. Wees daarom realistisch voordat je begint. Probeer altijd eerst te onderzoeken of er daadwerkelijk vraag naar jouw producten is. Kan je die vraag anders creëren? Hoeveel is men bereid om daarvoor te betalen? De tip is om daarom altijd klein te beginnen en indien mogelijk geleidelijk op te schalen.