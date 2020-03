Donkere modus eindelijk beschikbaar voor WhatsApp op de iPhone

Sinds iOS 13 is er op de iPhone een donkere modus beschikbaar. De meest populaire apps hebben inmiddels ondersteuning voor deze functionaliteit. Ook WhatsApp is nu toegevoegd aan deze lijst. Vanaf versie 2.20.30 is de donkere modus te vinden.

De donkere modus schakelt mee met het systeem. Dat wil zeggen dat WhatsApp grijze en zwarte tinten toont zodra de donkere modus van iOS actief zal worden. Er is geen mogelijkheid binnen Whatsapp om de weergave handmatig te wijzigen.

Donkere modus activeren in iOS

Wanneer je Donkere Modus aanzet in de algemene instellingen van je toestel, dan neemt WhatsApp deze instelling vervolgens automatisch over van het toestel. Op de iPhone schakel je de donkere modus eenvoudig in via onderstaande stappen: