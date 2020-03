Waarom drones het leven veiliger maken?

Je hebt ze vast wel eens langs zien vliegen of er iets over gelezen: drones. Ze zijn zo langzamerhand niet meer weg te denken uit onze wereld. Sommige mensen zien waarschijnlijk niet in hoe veelzijdig drones zijn, terwijl ze op veel vlakken in te zetten zijn. Zo worden ze gebruikt om professionele beelden mee te schieten en kunnen ze worden ingezet voor veiligheidsdoeleinden. En dat gebeurt op veel meer manieren dan je waarschijnlijk zou denken.

Vanuit de lucht zie je meer

De reden dat een drone steeds populairder wordt, is doordat hij onbemand in de lucht kan vliegen en over het algemeen is uitgerust met een goede camera. Dat maakt het een geweldige tool die in te zetten is bij fotografie en film. Nog nooit eerder konden fotografen zo makkelijk foto’s of video’s maken van bovenaf. Waar voorheen een helikopter of vliegtuig geregeld moest worden om beelden van bovenaf te maken, kan dat nu heel eenvoudig met een drone.

Niet alleen voor mensen die drones gebruiken voor de camera, is de drone een uitkomst. Ook in allerlei beroepen waarin een goed overzicht simpelweg onmisbaar is, wordt de drone steeds vaker gebruikt.

Een drone voor de veiligheid

Er zijn volop situaties te bedenken waarin het fijn kan zijn om van bovenaf een goed totaalplaatje te kunnen hebben. De politie maakt bijvoorbeeld gebruik van drones om grote groepen mensen te kunnen monitoren, denk aan een demonstratie of een groot feest. Wanneer er ergens in de menigte onrust ontstaat, wordt dit snel vastgelegd met een drone en kan de politie meteen ingrijpen.

Ook de brandweer maakt steeds vaker gebruik van een drone. Bijvoorbeeld bij grote branden is het prettig om van bovenaf de situatie te kunnen zien. Is er nog ergens een brandhaard zichtbaar en hoe ziet het dak eruit? In plaats van zelf de hoogte in te hoeven om dit uit te zoeken, wordt er gemakkelijk een drone opgelaten om deze inspectie te doen. Niet alleen is het makkelijker en sneller, het is een stuk veiliger. Veiligheid van de professionals staat zo voorop.

Ook voor inspecteurs is de drone inmiddels een onmisbaar hulpmiddel geworden. Een ingenieursbureau dat objecten of locaties in beeld moet brengen, gebruikt graag een inspectie drone. Zo hoeven ook zij niet zelf meer de hoogte in, en krijgen ze ook nog eens perfecte beelden in handen, die zij bijvoorbeeld om kunnen zetten in 3D-modellen. Zo wordt ook hun werk een stuk veiliger en completer.