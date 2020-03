Het hoe en wat van de Samsung Galaxy A71

In 2019 kwam Samsung met de Galaxy A70, een sterke mid-range smartphone die mooie specificaties combineerde met een acceptabele verkoopprijs. Dit jaar komt Samsung met een update van dat toestel, aangepast aan het jaar 2020: de Samsung Galaxy A71. Ten opzichte van zijn voorganger heeft dit toestel een nieuw scherm, nieuwe camera’s plus meer rekenkracht. Je krijgt er voor dat geld nog net geen telefoonhoesje bij. We duiken even in de specificaties van de Samsung Galaxy A71 en het belang van een bijpassend telefoonhoesje.

Het ontwerp

De Samsung Galaxy A71 is uitgerust met een fors 6.7 inch bijna oneindig Infinity-O Display. Dit scherm levert een Full HD+ resolutie voor een haarscherp beeld zonder meteen de accu helemaal leeg te trekken. Waar de voorganger nog een kleine notch had aan de bovenkant van het scherm om de selfiecamera te faciliteren, is dat bij de A71 een schermgat geworden. Het is maar een klein gaatje dat precies in het midden zit.

Aan de achterkant is er een cameralens bijgekomen ten opzichte van de A70. Deze zijn vormgegeven in een rechthoekig camera-eiland.

Camera’s te over

De selfiecamera aan de voorkant van het toestel is maar liefst een 32 megapixel camera geworden, dus er kunnen volop haarscherpe zelfportretten geschoten worden met dit toestel.

De hoofdcamera aan de achterkant is een exemplaar van 64 megapixel. Deze camera is ook nog eens behoorlijk lichtgevoelig, wat betekent dat je ook in het donker heldere foto’s kunt schieten.

Daarnaast bevat het toestel aan de achterkant een 12 megapixel ultra-groothoeklens van 123° waarmee je brede ‘landschappen’ vast kunt leggen. Voor portretfoto’s is deze smartphone uitgerust met een extra 5 megapixel dieptecamera. Je kunt de voor- en achtergrond van elkaar scheiden, waardoor je de achtergrond extra wazig kunt maken als je dat wilt, wat vooral bij portretfotografie goed van pas komt.

Ben je een natuurfotograaf in de dop, dan kun je je helemaal uitleven met de 5 megapixel macrolens. Hiermee kun je extreme close-ups maken.

Verdere (ontbrekende) features

Het scherm en de camera’s van de Samsung Galaxy A71 zijn dus prima. De accu in het toestel is een 4500 mAh batterij. Daar kun je een dag mee doorkomen, maar veel meer ook niet. Wel is hij dankzij de 25 Watt snellaadfunctie ook weer snel opgeladen. Je kunt het toestel helaas niet draadloos opladen; dat blijft bewaard voor de high end toestellen van Samsung, de Galaxy S-serie. Ook is de A71 niet waterdicht en zelfs niet spatbestendig. Dat betekent dat je moet oppassen tijdens een regenbui (hoewel een telefoonhoesje al bescherming biedt), en het toestel ver van de afwasbak en het zwembad moet houden.

We hadden het al over de rekenkracht; dit toestel bevat een octa-core processor die op maximaal 2,2 GHz draait. Verder kun je de A71 uitbreiden met een tweede simkaart en een geheugenkaart (maximaal uitbreidbaar tot 512GB).

Telefoonhoesje: Samsung A71 hoesje

Natuurlijk ben je voorzichtig met je smartphone, want het blijft een duur apparaat. Gelukkig zijn er telefoonhoesjes. Je hebt een passend Samsung A71 hoesje nodig om je telefoon tegen valschade te beschermen. Een telefoonhoesje kan voorkomen dat het glazen scherm beschadigd raakt. Daarnaast kan een telefoonhoesje voorkomen dat de behuizing van de telefoon schade oploopt. Het barsten van het glasplaatje van je cameralenzen kan ook voorkomen worden met een telefoonhoesje.

Daarnaast geeft een telefoonhoesje je ook de mogelijkheid om het uiterlijk van je telefoon te personaliseren. Je kiest het telefoonhoesje dat het beste bij jouw persoonlijkheid past. Voor een passend telefoonhoesje voor je Samsung A71 kun je terecht bij Hoesjes Outlet. Naast een telefoonhoesje kun je ook nog een screen protector overwegen als je helemaal het zekere voor het onzekere wilt nemen.