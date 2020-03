Microsoft Teams; Nieuwe functies als ruisonderdrukking en virtueel hand opsteken

Microsoft Teams is de afgelopen dagen in een korte tijd behoorlijk populair geworden en heeft er vele gebruikers erbij vanwege de corona-crisis in de wereld. Om thuiswerkers bij te staan tijdens vergaderingen zijn er nieuwe functies aangekondigd, zoals ruisonderdrukking.

Nieuwe functies in Microsoft Teams

Nu veel mensen thuiswerken, maar toch met collega’s in contact moeten blijven, worden er veel diensten gebruikt. Een populaire dienst is het platform Microsoft Teams. Vandaag heeft Microsoft laten weten dat er nieuwe functies aankomen om het thuiswerken net even makkelijker te maken.

Een van deze nieuwe functies is realtime ruisonderdrukking, met deze nieuwe functionaliteit moeten achtergrondgeluiden verleden tijd zijn. Denk hierbij aan toetsenbordgeluiden of kinderen op de achtergrond.

Virtueel je hand opsteken

Ook heeft Microsoft een functie toegevoegd waarmee het mogelijk is om virtueel je hand op te steken. Vooral handig in een drukke vergadering. Deze functie maakt het makkelijker om aan te geven dat je graag iets wil melden in de meeting.

Daarnaast wordt het ook een mogelijkheid om offline berichten te typen.

Deze functionaliteiten verschijnen later dit jaar. Naast deze belangrijke functies komen er nog meer functionaliteiten beschikbaar in de komende releases.