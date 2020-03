Formule 1-coureurs gaan virtueel verder met de races in Esports-Series

De eerste races welke op de planning stonden in de Formule 1 zijn inmiddels van de agenda gehaald. Vanwege de corona uitbraak zijn alle races uitgesteld. Maar dat neemt niet weg dat er alsnog een race gestart zal worden – dit keer niet fysiek, maar juist virtueel.

Formule 1-coureurs rijden komende zondag mee in een virtuele Grand Prix. De GP van Bahrein is uitgesteld, daarom is er een virtuele race in de game F1 2019.

De Grand Prix in Bahrein is de eerste race in de nieuwe F1 Esports Virtual Grand Prix. De klasse is gericht op de oude race kalender en gebruikt de circuits welke in 2019 waren te vinden in de game.

Het circuit van Zandvoort en Vietnam is hierdoor nog niet aanwezig in de game. In de virtuele race van aanstaande zondag nemen een aantal Formule 1-coureurs het op tegen nog aan te kondigen sterren.

De races, waaraan enkele F1-coureurs zullen deelnemen, zullen live worden gestreamd op de Youtube-, Facebook- en Twitch-kanalen van de Formule 1. De totale stream zal ongeveer anderhalf uur duren, inclusief kwalificatie.