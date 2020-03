De verschillen tussen Slack en Microsoft Teams

Microsoft Teams en Slack zijn twee tools welke de afgelopen dagen enorm veel onder de aandacht zijn gekomen vanwege het vele thuiswerken. Beide zijn tools gericht op het samenwerken als een chat-based collaboratietool.

In deze blogpost zoeken we de grootste verschillen uit tussen de twee populairste zakelijke chattools van het moment. Vooral Microsoft Teams heeft in een korte tijd een behoorlijke stijging weten te behalen.

Slack vs Teams

Slack is beschikbaar als een basisversie en een betaalde versie. In het begin was Microsoft Teams er alleen als een betaalde applicatie. Inmiddels is de basisversie van Microsoft Teams ook gratis geworden, het grootste verschil zit hem vooral in de implementatie.

Microsoft Teams is gericht op de grotere bedrijven en heeft een uitstekende integratie met het bestaande office365 landschap. Veel bedrijven maken al veelvoudig gebruik van office365, waarmee de dienst vrij eenvoudig is te activeren. Slack heeft daarnaast als voordeel dat er enorm veel integraties met third-party app’s aanwezig zijn.

Zowel Slack als Microsoft Teams zijn in een gratis versie beschikbaar.

Office 365 is voor veel partijen een startpunt voor de online werkplek, hierbij is de keus naar Teams sneller gewerkt, vanwege de eenvoudige integratie. Met Slack heb je een tool welke toch veel van de integraties mist.

Starten

Het enige wat je hoeft te doen om te starten met Slack is je e-mailadres invullen, dit mag elk willekeurig e-mailadres zijn. In vergelijking met Teams moet je wel beschikken over Teams.

Voor bedrijven is vaak het toevoegen van externe leden in Teams lastiger, in dit geval moet de gebruiker bekend zijn in de AzureAD, vanwege security toepassingen hebben veel bedrijven dit beperkt. Bij Slack is de overstap naar het toevoegen van gebruikers en externe gebruikers net even makkelijker.

Integraties met (third-party) apps

Slack heeft een enorme bibliotheek aan applicaties om mee te integreren. Ruim 1500 applicaties, dit gaat van Google G suite, tot Jira en bots voor het ophalen van prijzen zoals de statistieken van de Bitcoin. Microsoft OneDrive, Outlook Calendar en Slack For outlook zijn ook aanwezig, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Microsoft Teams is in opkomst en heeft daarom minder applicaties. Een voordeel is dat er integratie aanwezig is met de Office365 suite. Hiermee heb je direct alle toegang tot de apps vanuit één centraal punt.

In Team Store verschijnen er dagelijks nieuwe applicaties, waarmee dit aanbod steeds groter zal worden.

De basis

De basis functionaliteiten zoals het versturen van berichten, aanmaken van kanalen is in zowel Slack als Microsoft Teams hetzelfde vergelijkbaar, en ook de manier van communiceren is te vergelijken.

Teams heeft wel een heel groot voordeel en dat is de integratie welke aanwezig is met de Office365. Voor een betaalde licentie krijg je niet alleen Teams, maar ook de gehele Office 365 suite. In Teams heeft de gebruiker met de gratis versie wel de mogelijkheid om onbeperkt aantal chatberichten te doorzoeken, bij Slack zit hierop een limiet. De gratis Slack-versie is geschikt voor 8.500 gebruikers, terwijl dat er bij Teams 300 zijn.