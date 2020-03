Virtueel Formule 1; met een race simulator is het mogelijk

Vanwege de toenemende Corona-crisis in Nederland en in de rest van de wereld zijn er veel evenementen geannuleerd, dit is ook volop gericht op de sport en Formule 1 evenementen. Maar de digitale wereld is behoorlijk snel ontwikkeld waardoor tegenwoordig virtueel ook veel mogelijk is.

Formule 1

Sinds vorige week zijn er verschillende virtuele Formule 1 races met de echte coureurs. Het gaat hierbij om meerdere races welke onder andere worden gehouden in F1 2019. Vorige week was de Grand Prix in Bahrein de eerste race welke virtueel is gehouden in de F1 Esports Vitual Grand Prix. Die klasse houdt de oude kalender van het Formule 1-seizoen aan, maar gebruikt de circuits die in de officiële F1-game van 2019 zaten.

De virtuele races duren de helft van het aantal rondes in de echte race. De races worden uitgezonden via meerdere media kanalen waaronder YouTube, Twitter en Facebook.

Het initiatief is er zodat fans naar Formule 1-races kunnen blijven kijken, ondanks de aanhoudende coronacrisis welke de planning behoorlijk in de war stuurt.

Formule 1 simulator

Met een simulator komt racen behoorlijk dichtbij, nu heeft niet iedereen een volledige simulator in huis staan met alle toebehoren en middelen. Met een eenvoudig stuur, een console en een comfortabele stoel kom je al een heel eind. Maar de echte race houding ontbreekt hierbij wel.

In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden om een simulator zelf te huren. Een F1 simulator is laagdrempelig en geeft competitief veel vermaak. Hiermee heb je naast een solo race ook de mogelijkheid om eigen competities te houden, vooral om te kijken wie het snelst is op de baan.

Wil je toch zelf aan de slag gaan met een simulator, dan is het goed om eens te kijken naar de complete bundels, hierbij beschikt je gelijk over het hele pakket, en heb je een fijne seat, een goed stuur en een krachtig stel pedalen om online de strijd online aan te gaan.

Virtueel is de toekomst

Niet alleen in de sport zien we evenementen verplaatsen naar online evenementen. Ook in het bedrijfsleven vinden de meeste meetings plaats naar tools als Microsoft Teams en Skype. Een huis bezichtigen tijdens de coronacrisis is lastig, maar virtueel zijn er al meerdere oplossingen, als ook voor het bezichtigen van een nieuwe auto in de showroom. Hiermee is virtueel in een korte tijd opeens heel normaal geworden in de wereld.

Ook product aankondigingen maken steeds meer de ruimte naar virtuele evenementen via een livestream.