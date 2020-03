Dashboard van CarPlay heeft nu ook ondersteuning voor andere navigatie-apps

Sinds de lancering van de laatste Apple CarPlay versie was het dashboard enkel gericht op de navigatie app van Apple. Het dashboard heeft nu ook ondersteuning voor andere navigatie-apps.

Meer mogelijkheden voor navigatie-apps

Het dashboard is een verzameling van meerdere apps, muziekapplicaties en navigatiesoftware. Tot op heden was alleen de navigatiedienst van Apple te vinden op het scherm. In de iOS 13.4 update is het mogelijk om alternatieven als Google Maps of Waze te weergeven op het scherm.

Wel is het vereist dat de apps eerst ondersteuning toevoegen aan de apps. Hierdoor zal het even duren voordat de navigatie-apps op het dashboard mogelijk zijn.