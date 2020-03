Animal Crossing voor Nintendo Switch enorm succes

De Switch heeft in Japan zijn beste verkoopweek ooit gehad. In de week dat Animal Crossing: New Horizon is uitgebracht.

Succes voor Nintendo en Animal Crossing: New Horizon

In de eerste drie dagen werden er 1,88 miljoen fysieke exemplaren van Animal Crossing: new Horizons verkocht in Japan, ze meldt Famitsu. Daarmee is het nieuwe spel één van de snelst verkopende games ooit in Japan. De nieuwe game heeft zelf hogere verkoopcijfers in vergelijking met de nieuwste Pokémon-games.

Het aantal is nog veel hoger, aangezien de digitale versies niet zijn meegeteld. Ook voor de console zelf is het goed nieuws. Sinds vorige week zijn er 392.000 exemplaren van de spelcomputer verkocht in Japan. Dit aantal is bereikt tussen 16 en 22 maart.