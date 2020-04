4G Dashcams: De nieuwe innovatie op gebied van dashcams

De ontwikkelingen in de dashcam markt gaan behoorlijk hard. De nieuwe innovatie op deze markt is een dashcam welke beschikt over een 4G-mogelijkheid. Hiermee krijg je direct verbinding met de dashcam via het internet.

Dashcam innovatie

Waar voorheen een dashcam alleen was bedoeld voor het opnemen van beelden is er tegenwoordig veel meer mogelijk. Zo beschikken de nieuwe generaties over 4G-verbindingen, GPS locaties en ondersteuning voor Google Maps en snelheidsmeldingen. Zo zie je via GPS op de Google Maps kaart waar de beelden zijn opgenomen.

4G

Het voordeel van 4G is bij de smartphones gericht op de snelheid voor het snel browsen en app gebruik. Met dashcams met 4G is het mogelijk om live video beelden op afstand te bekijken. Dit kan zowel in en buiten de auto.

Qua meldingen is er behoorlijk veel mogelijk wanneer de dashcam is verbonden via 4G. Een voorbeeld van meldingen zijn bijvoorbeeld;

Parkeer meldingen

Snelheids meldingen bij het overschrijden van een melding

Regio meldingen

De verschillende soorten dashcams

Dashcams zijn er in verschillende uitvoeringen. In een veel voorkomende variant is de Dual Channel variant. Hiermee worden de voor- en achterzijde opgenomen. Ook zijn er dashcams welke de binnenruimte filmen – dit kan vooral handig zijn om het gedrag van de passagiers op te nemen.

Een Single Dashboard is bedoeld om enkel één kant op te nemen.

Populairder

Een dashcam neemt flink toe in de populariteit, niet alleen om eventuele schade te achterhalen maar ook in de interactieve mogelijkheden maakt de dashcam een opmars. Zo worden de dashcams tegenwoordig volop ingezet om bijvoorbeeld een rijles te analyseren. Dit is voor zowel de rij-instructeur als bestuurder erg handig, om een gemaakte fout later terug te zien.

In Rusland weten ze niet beter, en is de dashcam al jaren verplicht. Wanneer er geen bewijs is zal er ook geen geld ontvangen worden vanuit de verzekeraars, hierdoor is het rijden met een dashcam verplicht.

Dashcam in Nederland toegestaan?

In Nederland mag je je dashcam gewoon gebruiken. Maar let wel op dat hij het zicht van de bestuurder niet belemmert. De beelden mag je ook overdragen aan de politie, justitie en verzekeraars. Wil je de beelden direct publiceren op het internet. Let er dan goed om dat er geen privacygegevens zijn te vinden zoals personen en kentekens.