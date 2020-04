OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro: Op 14 april is de aankondiging via een livestream

OnePlus presenteert zijn OnePlus 8-toestellen over twee weken via een livestream. De livestream zal starten op dinsdag 14 april om 17:00. In de afgelopen maanden is er veel naar buiten gekomen over de nieuwe OnePlus 8 serie.

OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro

In de afgelopen weken zijn er al een aantal geruchten verschenen over de nieuwe smartphone. Naar alle verwachtingen zal het Chinese bedrijf een OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro op de markt brengen. Mogelijk komt er later dit jaar een goedkopere OnePlus 8.

Eerder heeft OnePlus al laten weten dat de smartphones beschikken over 5G, en de beschikking zullen krijgen over een 120Hz-scherm. Volgens de geruchten beschikt alleen de duurste versie over dit scherm.

Verder is er de verwachting dat de smartphones beschikken over een Snapdragon 865 processor en qua opslag beschikken over 128GB of 256GB aan interne opslag. De OnePlus 8 beschikt verder waarschijnlijk over een 4300mAh accu, terwijl de Pro beschikt over een accu met een capaciteit van 4510mAh.

Op 14 april krijgen we alle details van de nieuwe OnePlus smartphones. Het evenement is vanaf 17:00 te volgen.