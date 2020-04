Elke dag één gratis film streamen via Pathé Thuis vanaf 6 april

Streamingdienst Pathé Thuis geeft vanaf maandag 6 april tot 28 april elke dag een film cadeau, welke de liefhebbers volledig gratis thuis kunnen kijken.

Gratis films via Pathé Thuis

Pathé Thuis speelt in op de de coronacrisis. Normaal worden via de dienst films verhuurt of verkocht. De komende drie weken is er ook een gratis aanbod.

Onder het gratis aanbod bevinden zich onder meer de films Rambo: Last Blood, Huisvrouwen bestaan niet en Midway. Het aanbod bestaat uit films van alle genres.

Vanaf 6 april maakt de dienst elke ochtend op de eigen sociale kanalen om 09:00 bekend welke film die dag gratis bekeken kan worden. De film is vervolgens tot 23:59 gratis te bekijken.

Voor het aanbod is een account bij Pathé Thuis vereist. Daarna kan onder meer via pc, laptop, tablet, smartphone, online mediaspeler en Smart TV-internettelevisie de content geopend worden.