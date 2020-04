‘Opgenomen Zoom videogesprekken makkelijk te vinden’

Al enkele weken is er veel nieuws over Zoom te vinden welke zich richten op de privacy. Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post zijn de gesprekken welke zijn opgenomen van Zoom makkelijk vindbaar.

Zoom gesprekken eenvoudig te vinden

Zoom-gebruikers hebben de mogelijkheid om een videobelgesprek op te nemen. Dat bestand wordt vervolgens ergens opgeslagen. Doordat Zoom deze bestanden altijd dezelfde naam geeft, zijn ze via de zoekmachines eenvoudig te vinden.

Het is niet het eerste probleem voor Zoom. Sinds de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is Zoom enorm populair. Vanwege de populariteit neemt ook de kritiek toe op het platform.

Eerder stuurde Zoom gegevens naar Facebook. Ook werden e-mailadressen van andere gebruikers zichtbaar. Inmiddels is er een onderzoek in Amerika gestart in enkele staten door de Justitie.