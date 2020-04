CyberChair E500: Nieuwe Ergonomische stoel van Thermaltake

In de game wereld zijn er volop stoelen verkrijgbaar, welke echter niet allemaal even ergonomisch zijn. Thermaltake wil daar verandering in brengen met de nieuwe CruberChair E500.

CyberChair E500

In tegenstelling tot veel van de gamestoelen is het model van ergonomisch. Zo beschikt de CyberChair over een rondlopende rugsteuning. Het frame is gemaakt van aluminium. Het zitvlak en de rugleuning zijn gemaakt van materiaal met een meshstructuur.

De verschillende verstelmogelijkheden zijn uiteraard aanwezig. ZO is het mogelijk om het zitvlak te verstellen tussen 520mm en 620mm. De kanteling is mogelijk met een maximale hoek van 117 graden.

Vooralsnog komt de stoel alleen beschikbaar in Australië en Azië voor 600 USB. Of de stoel ook naar Europa komt is vooralsnog onduidelijk.