De online pop-up store voor de OnePlus 8

Op 14 april 2020 komt OnePlus met de nieuwe OnePlus 8 serie. Meer informatie over de smartphone krijgen we op 14 april 2020 te horen. Maar voor de OnePlus-community is het mogelijk om op 14 april al aan de slag te gaan met de smartphone.

pop-up store voor de OnePlus 8

Normaal gesproken zijn er altijd pop-up store’s aanwezig. Maar vanwege de Corona-crisis gaat dit even anders. Een fysieke pop-up winkel wordt lastig dit jaar.

De smartphone wordt op 14 april om 17:00 aangekondigd en community-leden kunnen deze om 18:00 aanschaffen in de online pop-up winkel. Belsimpel heeft samen met OnePlus een pop-up store opgezet. De twee partijen zorgen ervoor dat de leden toegang krijgen tot het evenementen voordat de nieuwe OnePlus 8 officieel in de verkoop gaat.

De details van de OnePlus 8 krijgen we op 14 april te horen. De livestream start om 17:00 Nederlandse tijd en is te volgen via deze link.