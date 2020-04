Het vergeten apparaat: Atari 2600 spelcomputer

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Atari 2600.

Atari 2600

De Atari 2600 is een van de grondleggers van de console wereld. De Atari 2600 verscheen in 1977 in Amerika en verscheen pas in het jaar 1980 naar Nederland. In totaal zijn er wereldwijd meer dan 30 miljoen consoles verwacht van de Atari 2600.

Er waren enorm veel mogelijkheden en games met de Atari 2600. Dit waren relatief eenvoudige spellen, maar voor in die tijd enorm populair.

De Atari 2600 beschikte over een 8-bit MOS technology 6507 CPU en 128 bytes aan RAM. Pacman was de beste game met minimaal 7 miljoen exemplaren.

Eerste games

De eerste games verschenen gelijk met de release. In 1979 verschenen er opnieuw 12 succesvolle spellen op de markt. In de jaren 1979 en 1980 was er vooral concurrentie van de Mattel Intellivsion en Magnavox en Philips Videopac G7000.

In 1980 was er met de game Space Invaders een enorm succes voor Atari.

Pas vanaf 1983 was het de opkomst van de Nintendo consoles. Ook Sega heeft aandeel weten te behalen naast Atari. Er kwam ook steeds betere spellen op de markt zoals Pacman.

Vanaf 1993 tot 2000 was het tijd voor de PlayStation. Dit was een enorm succes en veroverde de markt van Nintendo en Atari. Later verscheen de Game Boy van Nintendo. Net zoals de PlayStation was dit een enorm succes. Als gevolg van vele marketingblunders legden grondleggers, en voormalig marktleiders, Atari en Sega het af tegen de nieuwkomers van Nintendo en Sony.