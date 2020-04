Ook Taiwan doet videobelapp Zoom in de ban

De Taiwanese regering heeft overheidsinstanties dinsdag opgeroepen om de videobelapp Zoom niet langer te gebruiken. De app ligt onder vuur vanwege verschillende beveiligingsproblemen.

Videobelapp Zoom in Taiwan

Overheidsinstanties in Taiwan mogen geen gebruik meer maken van Zoom. De regering ging niet specifiek in op de beveiligingsproblemen in de verklaring welke is opgegeven.

In de laatste weken krijgt Zoom veel kritiek, omdat de privacy van de gebruikers onvoldoende is beschermd. Zo waren eerder de e-mailadressen zichtbaar, en zijn de wachtwoorden niet goed beveiligd.

Ook in Amerika zijn inmiddels scholen de app al aan het verbieden. Onbevoegden kunnen het mogelijk maken om in te breken in het videogesprek.

De Taiwanese regering geeft vooralsnog het advies om apps te gebruiken welke in Taiwan zelf worden ontwikkeld. De verwachting is dat binnenkort meer landen Zoom gaan verbieden, aangezien er behoorlijk serieuze issues zijn met de veiligheid.

Zoom is in korte tijd populair geworden. Vooral de vele thuiswerkers gebruiken Zoom om met hun bedrijf en klanten contact te houden. Door de verhoogde belangstelling is er meer aandacht gekomen voor de privacy en security.