WhatsApp zet limiet op doorsturen berichten

Vanwege de flinke toename van Fake News rondom Corona heeft WhatsApp een aantal maatregelen toegepast. Er is vanaf nu een limiet op het doorsturen van berichten. Dit is om de verdere verspreiding van Fake News tegen te gaan.

WhatsApp komt met limiet op doorsturen

WhatsApp heeft na de eerdere geruchten over een limiet nu daadwerkelijk een limiet op het doorsturen van de berichten gezet. Het is alleen mogelijk om berichten door te sturen naar een gesprek.De maatregel is om de verdere verspreiding van Fake News tegen te gaan.

Naast WhatsApp is ook Facebook, Twitter en Google bezig met de strijd tegen Fake News. Meer informatie over de aanpassing van WhatsApp valt te lezen via een blog op de website.

Het bedrijf kiest er bewust voor om de doorstuurfunctie niet helemaal weg te halen. Aangezien het doorsturen soms nog waardevol is. Hierdoor is het niveau wel aangepast en kan je nu naar één chat per keer doorsturen.