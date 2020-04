Geen televisieabonnement, wel streamen? Zorg voor de juiste internetsnelheid

Lineaire televisie kijken begint steeds meer uit de mode te raken. De meeste programma’s kunnen we terugkijken via een stream op NLZIET, en met Netflix, Videoland en Disney+ kunnen we ons ook uitstekend vermaken. Dat is voor veel, vooral jongere mensen een reden om geen gecombineerd abonnement voor internet en televisie meer te nemen, maar enkel nog een internetabonnement te nemen. Die internetverbinding van deze ‘cord-cutters’ wordt dan wel een stuk zwaarder belast, omdat het streamen van films, series en andere televisieprogramma’s nu eenmaal een hoop bandbreedte opslokt en een bepaalde downloadsnelheid behoeft. Zeker als je met meer mensen tegelijkertijd op verschillende apparaten tegelijkertijd wilt kunnen streamen. Voordat je deze stap maakt en begint met abonnementen voor internet vergelijken, moet je het volgende in acht nemen.

Geen goedkoop internetabonnementje

Niet alleen het aanbod van streamingdiensten groeit; ook de standaarden in beeldkwaliteit worden steeds maar hoger. Dat maakt het mooier om naar te kijken, maar het betekent ook dat er extra veel data over de internetverbinding verstuurd moet worden. Wil je in 4K ofwel UHD (Ultra High Definition) kunnen kijken, dan heb je daar naast een geschikt scherm ook snel internet voor nodig. Dat betekent dat gewoon even een goedkoop internetabonnementje afsluiten niet goed genoeg is. Kijk goed naar de downloadsnelheid die aangeboden wordt bij de provider jij op het oog hebt.

De juiste snelheid

We durven met enige zekerheid te zeggen dat een downloadsnelheid van 20 Mbit/s te weinig is om 4K vloeiend te kunnen streamen. Ook wordt die snelheid vaak niet eens gehaald omdat er met behulp van oudere internettechnieken geleverd wordt en de afstand tussen de woning en de wijkcentrale ook nog van invloed is op de daadwerkelijke internetsnelheid. Over het algemeen zegt men dat 25 Mbit/s voldoende is om beeld op UHD te kunnen streamen. Daarmee zit je echter wel op de grens van potentiële frustraties. Er hoeft maar weinig te gebeuren om de stream niet meer soepel en op de hoogste beeldkwaliteit te laten verlopen. Dat gaat zeker gebeuren wanneer er door meer apparaten tegelijkertijd gebruik gemaakt wordt van dezelfde internetverbinding. Dat kan het geval zijn wanneer je huishouden uit meerdere mensen bestaat, maar ook wanneer je zelf verschillende apparaten aan hebt staan die van bijvoorbeeld de wifi gebruikmaken. Denk aan een Sonos-geluidssysteem, bijvoorbeeld. Daarom is het raadzaam om voor een hogere downloadsnelheid te kiezen met je internetabonnement.

Hogere snelheden

Met een abonnement voor een downloadsnelheid van 30 Mbit/s zou je, zeker als er maar op één apparaat gestreamd wordt, goed moeten zitten. Helaas is er maar een enkele aanbieder waarbij je zo’n abonnement kunt afsluiten (de provider Online) en 25 Mbit/s lijkt al helemaal nergens te kunnen. In plaats daarvan wordt vaak 20 Mbit/s en 50 Mbit/s en hoger aangeboden. Met deze ‘truc’ wordt de gulden middenweg dus vrijwel onmogelijk gemaakt. Je bent dus al snel aangewezen op een abonnement voor een downloadsnelheid van 50 Mbit/s als je 4K wilt kunnen streamen op Netflix of een andere streamingsdienst. Het voordeel daarvan is wel dat er met nieuwere technieken gewerkt wordt, en het halen van deze snelheid meer gegarandeerd kan worden. Ook weet je dan zeker dat je streams soepel gaan verlopen, en dat je zelfs met twee apparaten tegelijkertijd kunt streamen.

Kabel en glasvezel

De hiervoor genoemde snelheden hebben vooral betrekkingen op internet via een DSL-verbinding. Daarnaast zijn er ook nog de kabelbeheerders Ziggo en Caiway, die een alleenrecht hebben op het internet via kabel (hun diensten overlappen niet, je hebt of de een of de ander). Zij kunnen hogere snelheden aanbieden, omdat internet via de kabel nu eenmaal hogere snelheden kan bereiken dan bij een DSL-verbinding. De overtreffende trap van kabelinternet is glasvezel, wat momenteel uitgerold wordt over Nederland. Dit is nog lang niet overal beschikbaar. Maar als het bij jou thuis mogelijk is om glasvezelinternet te krijgen, dan kun je op deze manier een uitstekende, stabiele en zeer snelle internetverbinding in huis halen die zeker geschikt is voor streamen op 4K.