Sonos geeft opnieuw kortingen voor Sonos One, One SL en Beam

Met het vele thuis zitten is een fijn muziekje wel fijn. Sonos heeft verschillende media toepassingen en systemen in het assortiment. Regelmatig heeft Sonos acties, zo ook bijvoorbeeld met Black Friday. Momenteel zijn de kortingen weer terug, en zijn er veel producten aantrekkelijk voorzien van een prijs.

Sonos One

De Sonos One is nu te verkrijgen voor 177/179 euro, goed voor 50 euro korting. Normaal is deze speaker te verkrijgen voor 229 euro. Bij de bekende webwinkels als Bol.com en MediaMarkt is de speaker te verkrijgen.

Sonos One SL

Naast de gewone One profiteert ook de One SL van de actie. De SL heeft geen microfoon maar is de vervanger van de Play:1. Wanneer je de spraakcommando’s toch niet gebruikt is dit behoorlijk interessant.

Normaal gesproken kost de Sonos One SL 199 euro, nu is deze voor 149 euro te verkrijgen. Onder andere bij Bol.com en MediaMarkt.

Beam

De instap soundbar van Sonos is ook met korting te verkrijgen. De speaker is normaal 449 euro, maar is nu voor 399 euro te verkrijgen. Bij Amazon is de speaker nog goedkoper met 382 euro.