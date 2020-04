Dit zijn de eerste beelden van de OnePlus 8

Nog even wachten en de OnePlus 8 zal verschijnen op de markt. Dit keer via een online-evenement. Nog voor de officiële onthulling komt OnePlus met een aantal details. Vandaag is er meer duidelijk geworden over het design.

In een community-post heeft de CEO Pete Lau meer informatie gegeven over het design van de Oneplus 8 Series. Zo laat Pete Lau weten hoe de matte frosted glazen achterkant tot stand is gekomen.

De achterkant van de smartphone beschikt over een matte structuur welke niet glimt, maar ook geen vingerafdrukken toelaat. Daardoor blijft de achterkant van de OnePlus 8 zo goed als vingerafdruk vrij. De kleur is opvallend in Glacial Green.

OnePlus onthult de 8 Series op 14 april tijdens een online keynote. Via YouTube is de onthulling live te volgen van de smartphone. Benieuwd naar de prijs? ook daar zijn al enkele details over uitgebracht.