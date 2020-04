Het vergeten apparaat: iPhone 2G (eerste generatie)

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de eerste iPhone welke de smartphone markt volledig heeft omgezet.

De eerste iPhone verscheen alweer een aantal jaar geleden, in 2007 om precies te zijn. Inmiddels zijn we heel wat innovaties verder en is de iPhone/ smartphone niet meer weg te denken. Toch is de eerste iPhone 2G behoorlijk speciaal.

Presentatie

Tijdens de presentatie door Steve Jobs tijdens de Macworld Expo in San Fancisco begon Jobs met de woorden dat het een historische dag zou worden. Dit is een dag waar ik tweeënhalf jaar naar heb uitgekeken”, zei Apples CEO. De aankondiging zou gericht zijn op een revolutionair product welke de technologie zou gaan veranderen.

De iPhone 2G was de eerste telefoon van Apple. Alhoewel het toestel nooit officieel in Nederland verkrijgbaar was, werd de eerste versie van deze iPhone in 2007 door Apple gepresenteerd.

Voor het eerst in de geschiedenis van Apple was het een combinatie van drie toestellen, het was namelijk; een iPod, een revolutionaire telefoon en een internet communicator.

Met de iPhone maakte Apple een doorbraak, de eerste iPhone maakte hightech snufjes zoals touchscreen en apps toegankelijk voor het grote publiek. Al verschenen de apps later in 2008. Ondanks de verkrijgbaarheid was de iPhone door een aantal toch geïmporteerd vanuit Amerika.

iPhone 3G

In 2008 verscheen de iPhone 3G. Deze was gelukkig direct te verkrijgen in Nederland. Deze V1.1 iPhone ondersteunde 3G internet, hiermee was de gebruiker online.

Touchscreen

Opvallend was dat de smartphone de eerste was met een enorm touchscreen. Voor 2007 was het 3,5-inch scherm enorm. Nu is dat in vergelijking met de huidige smartphones enorm klein. Dit scherm had een resolutie van 480 x 320 pixels. Voor die tijd was het scherm behoorlijk groot en van goede kwaliteit. Ook was het van de eerste touchscreens met multi-touch ondersteuning.

Onder de motorkap was er een 128MB aan werkgeheugen te vinden en een 412Mhz single-core processor. Ook was er 4,8 of 16GB aan interne opslag te vinden.

Prijs

In Amerika verscheen de iPhone voor 499 dollar, hiervoor kreeg je 4G tot je beschikking. Inmiddels is de iPhone 2G in een goede staat een collector items.