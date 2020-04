‘iPhone 12 krijgt kleinere notch en iPad Pro-achtig ontwerp’

De nieuwe iPhone 12 moet qua ontwerp meer gaan lijken op de meest recente modellen in de iPad Pro-serie. Zo vertellen bronnen tegenover Bloomberg.

iPhone 12

Volgens de bron staan er vier modellen op de planning; het zou hierbij gaan om twee Pro-modellen en twee goedkopere toestellen. De twee duurste iPhones krijgen volgens de bron de beschikking over een platte, roestvrijstalen rand aan de zijkant. Dit zien we inmiddels ook al bij de iPhones.

Het scherm van de nieuwe iPhones zou ook niet langer afbuigen, maar zal bestaan uit één plat geheel.

Al langere tijd gaan er geruchten over een nieuw design waarbij de randen platter zijn. Hierbij is het design te vergelijken met de introductie van de iPhone 4.

Beschikbaarheid

Officieel heeft Apple nog geen informatie vrijgegeven over de nieuwe iPhone 12. Meestal worden de smartphone in september uitgebracht, al is het nog maar de vraag of dit door zal gaan vanwege de coronavirus uitbraak wereldwijd.