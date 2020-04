Het Ethereum Classic crypto succes

De financiële markten, waaronder de cryptomarkt, hebben ondanks dat de Bitcoin aan het begin van 2020 zo goed presteerde, een flinke neerwaartse spiraal laten zien. Maar het kan gelukkig ook anders, want crypto activa zoals Ethereum Classic hebben daarintegen juist enorme winsten geboekt.

Een kleine Ethereum Classic introductie

Ethereum Classic is een op blockchain gebaseerd open-source computerplatform, met een smart-contracts functionaliteit, die in 2016 werd uitgebracht. Ethereum Classic ontstond toen een aantal leden van de Ethereum (ETH) gemeenschap een speciale splitsing (hard fork) voorstelde niet goedkeurden, die de mogelijkheden aanbood om transacties terug te kunnen draaien, wat leidde tot de splitsing tussen Ethereum en Ethereum Classic.

Ethereum Classic is gebaseerd op een accountmodel om statuswijzigingen vast te leggen. Het vertrouwt op de Ethereum Virtual Machine (EVM) met twee soorten adressen: adressen van extern eigendom (EOA’s) en contract adressen die op de EVM worden geïmplementeerd.

Het gebruikt een Proof-of-Work (PoW) algoritme systeem genaamd Ethash, een algoritme dat oorspronkelijk was ontworpen om ASIC mijnbouw te voorkomen. Ethereum Classic biedt met Ethash een snellere transactiesnelheid als Ethereum. Zijn mining beloningen worden daarnaast betaald tegen een vast tarief van 4 ETC (versus 2 ETH bij Ethereum) maar zal in de toekomst worden verlaagd naar 3.2 ETC.

Wat is het voordeel van Ethereum Classic ten opzichte van Ethereum? Om dit gemakkelijk uit te kunnen leggen, is er de volgende simpele vergelijking: Ethereum kan worden beschouwd als een fiat valuta zoals dollars of ponden, terwijl Ethereum Classic een handelsartikel zoals goud vertegenwoordigt.

Hoewel het altijd mogelijk is om nog meer geld te gaan drukken, is er slechts een beperkte voorraad aan goud in de wereld beschikbaar. Met andere woorden, het totale aanbod van Ethereum Classic staat vast. Dit is belangrijk doordat er slechts 230 miljoen tokens beschikbaar zijn. Het is dus de vraag of deze inherente zeldzaamheid hen in staat stelt om een waardevollere activa te vertegenwoordigen in vergelijking met de standaard Ethereum, Bitcoin en andere crypto valuta’s.

Het zou onofficieel wel zo moeten zijn, want de Ethereum Classic blockchain is veel geavanceerder en moderner dan de blockchain van Bitcoin, dus is het soms merkwaardig te noemen dat Bitcoin nog zo populair is.

Een enorme succesgolf

Ethereum Classic genoot de afgelopen maand van een enorme succesgolf, na veel ontwikkelingen rond technische innovaties zoals het succes van de ETC Atlantis hard fork. Er is een grote kans dat dit een doorbraak voor ETC kan zijn, doordat het de migratie van DApps tussen verschillende netwerken gemakkelijker kan maken.

Bovendien wordt Ethereum Classic beschouwd als een zogenaamde ‘blue chip’ crypto valuta, wat betekent dat het meer rendement kan opleveren dan bij bijvoorbeeld andere crypto valuta’s. Dit kan een voordeel zijn, omdat het hierdoor niet meer nodig is om ook in andere crypto valuta’s te investeren.

Beleggers en de media zijn behoorlijk enthousiast over Ethereum Classic (ETC) en hun potentie om in de komende jaren te blijven groeien. Zou je nu gelijk graag over willen gaan tot Ethereum Classic kopen, dan is dat interessant, want op het moment van schrijven is het iets meer dan 5 dollar waard. Ethereum Classic had overigens 2 jaar geleden een recordhoogte van ongeveer 43 dollar, toen alle crypto’s piekten.

De crypto voorspellingswebsite Bein Crypto voorspeld echter dat ETC wellicht binnen vijf jaar de 200 dollar grens zou kunnen bereiken. Er zijn zonder meer allerlei aanwijzingen dat Ethereum Classic mogelijk diverse mijlpalen zal behalen.

Een hoog rendement

Ethereum Classic kan beschouwd worden als één van ‘s werelds top 10 crypto valuta’s en leverd sterke concurrentie voor de huidige toonaangevende crypto valuta’s, waaronder zijn oudere broer Ethereum.

Conclusie is dat Ethereum Classic kopen jou op de lange termijn een hoog rendement op kan leveren, wat fijn nieuws om te lezen is voor wanneer je al lichtelijk zat te dagdromen over die nieuwe Mac Pro van slechts 62.419 euro. Voordat je beslist met het investeren in een crypto valuta, is het belangrijk en verstandig om eerst zelf onderzoek, in dit geval naar ETC. Het is goed om te onthouden dat het investeren in verschillende type digitale activa kan leiden tot verlies wanneer de juiste strategieën niet worden toegepast.