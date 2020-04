Zoom laat betalende gebruikers regio selecteren van server

Videobeldienst Zoom heeft de mogelijkheid gegeven om gebruiker de server te laten kiezen. Vanaf 18 april krijgen de betalende gebruikers de mogelijkheid om de server te selecteren waar de gesprekken worden heen gestuurd.

De standaardregio waar de beheerder zich bevindt, kan niet worden aangepast. Hiermee is het mogelijk om de gesprekken in Europa alleen te laten verlopen via Europese servers.

Beheerders kunnen de regio kiezen per account, groep of gebruiker. Verschillende regio’s hebben weer verschillende wetten. Voor Europese gebruikers is het vanwege de AVG-wetgeving aantrekkelijker om gebruik te maken van de Europese servers.

Gratis gebruikers kunnen niet kiezen voor een specifieke server, maar zijn gebonden aan de regio waar zij zich bevinden.

De aanpassing zijn vooral toegepast vanwege de vele kritieken welke zijn gegeven op het privacybeleid van Zoom.