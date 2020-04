Nieuwe Alcatel-smartphone met Android Go op de markt voor 79 euro

Fabrikant TCL brengt de Alcatel 1B op de markt. Dit is een nieuwe budget smartphone welke op de markt zal worden gebracht voor 79 euro. De smartphone draait op Android Go.

Alcatel 1B met Android Go

De nieuwe budgetsmartphone van TCL heeft een scherm van 5,5-inch met een resolutie van 1440 bij 720 pixels. Onder de motorkap is er een Snapdragon 215-chip te vinden met 2GB aan werkgeheugen en 16GB aan interne opslag.

Verder beschikt de smartphone over een micro-sd-kaart en heeft de beschikking over dual-sim. Aan de achterzijde is een 8 megapixel-camera te vinden.

Android Go

De Alcatel 1B is voorzien van Android Go. Dit is een versie welke is geschikt voor minder krachtige hardware.