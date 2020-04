OnePlus 8 serie officieel: Dit zijn de details van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro

OnePlus heeft vandaag na weken van geruchten eindelijk de nieuwe OnePlus 8 en OnePlus 8 officieel gepresenteerd. De toestellen volgen de 7T en 7T Pro op en beschikken over vernieuwde hardware.

De OnePlus 8 serie bestaat uit twee verschillende toestellen, het gaat om de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. De OnePlus 8 Pro is het nieuwe high-end model welke beschikt over een aantal nieuwe features.

De OnePlus 8

Net als vorig jaar is er een ‘standaard’ model uitgekomen. Dit jaar is het de OnePlus 8. ten opzichten van de OnePlus 7T zijn er een aantal zaken aangepast, waaronder het design. Maar vooral onder de motorkap zijn er veel aanpassingen.

In vergelijking met zijn voorganger is de nieuwe OnePlus 8 kleiner en weegt hij iets minder. De belangrijkstespecificaties zijn:

6.55-inch Fluid AMOLED display

90 Hz verversingssnelheid

Punch-hole camera

180 gram

3.84mm dik

Triple-camerasysteem

Als het gaat om de spec van de ‘motorkap’ beschikt de smartphone over een Snapdragon 865 5G processor met 8GB of 12GB aan RAM. Verder is er 128GB of 256GB aan interne opslag te vinden. De smartphone heeft ook ondersteuning voor Warp Charge 30T.

De smartphone beschikt over een 48 megapixel-camerasensor van Sony. Bij de OnePlus 8 is deze voorzien van een ultra-wide-camera van 16 megapixels en een dieptesensor. De OnePlus 8 Pro heeft een ultra-wide van 48 megapixels en een telelens.

Warp Charge 30 Wireless

De OnePlus 8 Pro is het eerste OnePlus-toestel met de nieuwe en krachtige Warp Charge 30 Wireless-oplossing voor draadloos opladen. Deze oplossing laadt de 4.510 mAh-batterij van de smartphone op tot vijftig procent in slechts een half uur. Daarmee is Warp Charge 30 Wireless een van de snelste oplossingen voor draadloos opladen op de markt. Warp Charge 30T, de unieke bedrade snellaadoplossing van OnePlus, laadt de batterij op tot vijftig procent in slechts 23 minuten.

De OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro is het nieuwe topmodel welke beschikt over een aantal nieuwe functionaliteiten. De OnePlus 8 Pro heeft behoorlijk wat weg van zijn voorganger en is daarbij wel iets lichter, de pop-up camera is niet meer te vinden op de smartphone.

Als het gaat om de specificaties van het toestel beschikt de smartphone over het volgende als het gaat om het ontwerp:

6.78-inch Fluid AMOLED display

QHD+ resolutie (3168 x 1440)

120 Hz verversingssnelheid

Punch-hole camera

199 gram

Onder de motorkap is er een Snapdragon 865 5G SoC te vinden met 5G ondersteuning en WiFi 6. Qua RAM capaciteit is 8GB of 12GB aan interne RAM geheugen. De opslagcapaciteit is 128GB of 256GB. Verder beschikt de smartphone over een accu met een vermogen van 4510mAh en is er ondersteuning voor Warp Charge 30T of Warp Charge 30 Wireless en Reverse charging.

De OnePlus 8 Pro beschikt over een 48 MP-hoofdcamera met op maat gemaakte Sony-sensor, een 48 MP groothoeklens met beeldhoek van 120 graden, een telelens met 3x hybride en 30x digitale zoom en een distinctive color filter-camera.

De 48 MP-hoofdcamera is uitgerust met een Sony IMX689-sensor met een grote 1/1,4’’ sensoromvang, waardoor gebruikers meer licht kunnen vastleggen. Dit resulteert in helderdere, duidelijkere foto’s, zelfs bij weinig licht. Ook beschikt de camera over geavanceerde technologie zoals dual native ISO en een 2×2 on-chip-lens, waardoor het nog eenvoudiger is om een perfecte gebalanceerd shot te maken. De 48 MP groothoeklens heeft een beeldhoek van 120 graden.

Prijs en verkrijgbaarheid

De OnePlus 8 (Pro) Onyx Black, Glacial Green en Ultramarine Blue, en accessoires zijn te koop vanaf 21 april 2020. De OnePlus 8 Interstellar Glow is verkrijgbaar vanaf 4 mei 2020. De smartphones zijn in vergelijking met zijn voorganger wel duurder.

– OnePlus 8 in Onyx Black en Glacial Green 8 GB + 128 GB is verkrijgbaar voor € 699,-

– OnePlus 8 in Glacial Green en Interstellar Glow 12 GB + 256 GB is verkrijgbaar voor € 799,-

– OnePlus 8 Pro in Onyx Black 8 GB + 128 GB is verkrijgbaar voor € 899,-

– OnePlus 8 Pro in Glacial Green en Ultramarine Blue 12 GB + 256 GB is verkrijgbaar voor € 999,-

– OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger is verkrijgbaar voor € 69,95

– OnePlus Bullets Wireless Z is verkrijgbaar voor € 49,95