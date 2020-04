Zo werken in-ear monitors

Je hebt het vast wel eens op een podium gezien, artiesten welke oortjes in hebben. Dit zijn in-ear monitors welke behoorlijk geavanceerd zijn, en zeker niet zomaar een setje oordopjes zijn. Deze systemen zijn speciaal gemaakt voor op het podium. Benieuwd hoe dit precies werkt?

Wat zijn In-Ear monitors?

Dit soort oordopjes zijn behoorlijk speciaal en zijn bedoeld zodat artiesten zichzelf goed kunnen horen op het podium tussen alle overige geluiden door welke worden geproduceerd. Een In ear monitor is ontwikkeld om de beperkingen van vloerluidsprekers te doorbreken. Het is in vergelijking met de vloerluidsprekers een vooruitgang met meer mogelijkheden.

Een monitortechnici krijgt vaak te horen, “kun je me harder zetten” In de praktijk is dit nog niet heel erg makkelijker. Tijdens een live optreden spelen er enorm veel factoren mee. Vooral bij de traditionele podiummonitors was dit behoorlijk lastig, omdat ook het vermogen van de versterkers, het rendement van de luidsprekers en de akoestische versterking een factor zijn.

Met een traditionele podiummonitor is een heldere zang moeilijk als er ook andere instrumenten aan zijn toegevoegd. Om dit tegen te gaan is er een persoonlijk monitorsysteem. Dit specifieke product kan individueel worden aangepast, zonder rekening te houden met andere factoren.

Hoe werkt het?

Een in-ear set bestaat meestal uit een in-ear hoofdtelefoon, een beltpack en een kabel of een draadloze zender. Als we de techniek bekijken gaat het signaal vaak van een draadloze in-ear set als volgt:

Microfoon Mengpaneel Draadloze zender Beltpack ontvanger In-ear koptelefoon

Qua uiterlijk kan je de in-ear monitors vergelijken met normale oordopjes. Wel is het hierbij echt een in-ear set welke volledig in je oren zitten.

Een ander groot voordeel ten opzichten van de vloermonitoren is de mobiliteit, een hele set aan vloermonitoren is niet nodig, en je bent een stuk mobieler dan de vaste vloermonitor.

Controle

Uiteraard moet de geluidstechnicus altijd nog het signaal creëren, maar met een in-ear monitor heb je meer mogelijkheden en controle. Zo is er ook persoonlijke invloed mogelijk als de regeling van het geluid en de verschillende mixen van het geluid.

Vaak is het zelf mogelijk om via de bodypack van de artiest het algemene volume te verhogen.