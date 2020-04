Codemasters onthult releasedatum F1 2020 game

Raceliefhebbers kunnen deze zomer virtueel aan de slag met de Formule 1. Codemaster heeft vandaag bekendgemaakt dat de nieuwe game vanaf 10 juli in de winkels zal liggen. Deze versie bevat ook voor het eerst het Nederlandse circuit in Zandvoort.

Formule 1 2020

In het jaar dat de Formule 1 haar 70e verjaardag viert heeft Codemasters met F1 2020 een aantal nieuwe functionaliteiten toegepast. In de nieuwe game is het mogelijk om een eigen team op te zetten en de strijd aan te gaan met de bestaande raceteams. Naast de coureur kunnen gamers dit jaar ook de rol van een Formule 1-teammanager aanhouden.

Voor het eerst is het Circuit Zandvoort ook te vinden in de game. Ook het stratencircuit van Hanoi in Vietnam is te vinden in de game.

F1 2020 ligt vanaf 10 juli in de winkels en verschijnt onder andere voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.