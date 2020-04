Videobellen met grote groepen op WhatsApp, binnenkort is het mogelijk

WhatsApp is prima geschikt om in contact te blijven in diverse soorten, zoals audio, tekst en videogesprekken. Maar binnenkort komen er een aantal verbeteringen waarmee het nog makkelijker zal worden.

Videobellen in WhatsApp

Videobellen via WhatsApp werkt goed, alleen is de grootste restrictie dat er maximaal vier personen kunnen deelnemen aan een gesprek. Het lijkt erop dat dit aantal binnenkort hoger zal worden.

Na vier personen zitten videogesprekken helemaal vol. Volgens de website WABEtainfo komt er binnenkort een aanpassing in het limiet van de gesprekken. De website heeft de wijziging, in de meest recente bèta-versies WhatsApp ingezien. Het is nog niet duidelijk wat het nieuwe limiet is. Op dit moment is het 4 personen.