Gerucht: Apple komt met kleinere HomePod Mini

In 2018 verscheen de Apple HomePod, de slimme speaker gaat het gevecht aan met de concurrentie op de slimme speaker markt, zoals de Amazon Echo en de Google Nest. Apple richtte zich vooral op het duurdere segment en de betere privacy in vergelijking met de concurrent.

Apple HomePod in het klein

Nog altijd is de HomePod niet echt een groot succes. Dit komt vooral door de duurdere prijs en de beschikbaar. De speaker is nog altijd meer in een handvol landen beschikbaar. Met een prijs van 349 euro is de speaker behoorlijk duur, in vergelijking met de concurrentie.

Volgens een rapport van Bloomberg komt Apple nog dit jaar met een kleinere HomePod, welke een stuk goedkoper zal worden.

Apple zou werken aan een kleinere versie van de HomePod die nog dit jaar moet verschijnen. De verwachting is dat Apple hiermee beter de concurrentie zal aangaan met de Amazon Echo Dot en Google Nest Mini. Mogelijk komt de nieuwe HomePod, later dit jaar op de markt samen met de nieuwe iPhone 12.

Het is afwachten ook de HomePod ook direct beschikbaar zal komen in de Benelux. De eerste HomePod is nog altijd beperkt beschikbaar.