Update voor WhatsApp: Videobellen met meer mensen mogelijk

WhatsApp krijgt binnenkort een nieuwe update waardoor het mogelijk zal worden om met meerdere mensen te videobellen. Dit gerucht is eerder al verschenen. Inmiddels is er meer informatie te vinden over deze functie.

WhatsApp maakt het mogelijk om een videogesprek te voeren met vier personen. Dit aantal is beperkt, maar na de update is er ruimte voor acht personen. Zeker voor de huidige omstandigheden voor het zoveel mogelijk binnen blijven is dit ideaal.

Met de acht personen is de situatie al iets meer te gebruiken. De verwachting is dat de nieuwe update snel uitgerold zal worden voor alle gebruikers. In de bètaversie van WhatsApp is de functie al te vinden, hierdoor is een uitrol op kort termijn te verwachten.

Nog altijd is WhatsApp een van de populairste apps op de markt. Hiermee is het eenvoudig om contact te leggen met vrienden of familie, ook voor werk is de functie prima te gebruiken – al kan je zakelijk ook kijken naar Microsoft Teams.