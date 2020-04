Android 10 voor Samsung Galaxy A20e in Nederland

Samsung is begonnen in Nederland met de uitrol van Android 10 voor de A20e smartphone. De budgetsmartphone welke vorig jaar verscheen krijgt nu de nieuwe functies, zoals een donkere modus welke in Android 10 is te vinden.

Android 10 voor Samsung Galaxy A20e

De budgettelefoon krijgt nu de Galaxy A20e update. De update is met 1.4GB redelijk groot. Naast de nieuwe Android 10 versie bevat de update ook de beveiligingsupdate van april 2020. Na de installatie van de update is het device hierdoor ook voorzien van de laatste security updates.

Android 10 geeft veel nieuwe functies voor de smartphone, zoals een donkere modus en opties voor de privacy.

Het kan even duren voordat de update beschikbaar zal komen op de smartphone. Voor de installatie ontvang je automatisch een melding, zodra de Android 10-update beschikbaar is. Handmatig checken is uiteraard mogelijk via het instellingen menu.