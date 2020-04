4 leuke spelletjes apps om je niet te vervelen

Heb je even wat meer vrije tijd tot je beschikking en zit je inmiddels al door het hele Netflix repertoire heen? Dan zijn er maar genoeg leuke spelletjes apps die je kunt installeren zodat je jezelf niet hoeft te vervelen. Een geweldige manier om je tijdens loze uurtjes te vermaken! Je kunt dit soort spelletjes via de wifi ook gewoon zonder extra kosten met een sim only abonnement bij Simyo spelen; zo blijft je verbruik laag, en kun jij jezelf uren vermaken!

Wordfeud

Misschien wel een van de meest populaire spelletjes apps in Nederland (en andere landen) is Wordfeud. Je speelt dit toffe spel hetzelfde als het bordspel scrabble, maar dan gewoon lekker digitaal op je telefoon. Je kunt je contacten of Facebook vrienden uitnodigen voor een potje, maar ook met een willekeurige speler spelen. Het fijne is dat je geen ellenlange discussies hoeft te hebben over of iets wel of niet een echt woord is: dat bepaalt de app gewoon voor je!

Ook leuk: heb je ergens nog een oud toestel liggen? Bestel dan een E-sim bij Simyo en gebruik dit toestel specifiek voor je spelletjes. Zo kun je het ene toestel gebruiken voor de dagelijkse gang van zaken, en wanneer je wat vrije uurtjes hebt het oude toestel erbij pakken om even lekker te gamen.

Real Racing 3

Ben je niet zo van het puzzelen en speel je liever een actieve game? Dan ga je Real Racing 3 vast en zeker leuk vinden. Deze realistische EA game komt met allerlei verschillende auto’s en circuits. Je bestuurt je raceauto door je telefoon naar links en rechts te bewegen; en dat maakt het alleen maar leuker! Zoals bij iedere goede racegame is er ook hier natuurlijk vanalles te winnen: van prijsgeld om nieuwe opties aan te schaffen tot het openen van nieuwe circuits.

Oceanhorn

Vind je de Zelda spellen tof? Dan maakt Oceanhorn je zeker vrolijk! Het eerste deel van het verhaal is gratis te spelen; wil je hier na verder, dan moet je het volledige spel kopen. Maar Oceanhorn is het geld meer dan waard. Je hebt het zo onder de knie, voert allerlei uitdagende opdrachten uit en komt iedere keer weer verder in het spel. Tijd om nieuwe werelden te ontdekken!

Trivia Crack

Zin in een denkspelletje en tijd om je algemene kennis wat op te krikken? Download dan Trivia Crack of Trivia Crack 2 (de opvolger natuurlijk). Net zoals het bordspel beantwoord je allerlei interessante vragen, en speel je op deze manier iedere keer weer een nieuw personage vrij. Je kunt deze game gewoon online met vrienden spelen: zo blijf je ook nog eens in contact!