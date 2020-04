DJI lanceert nieuwe Mavic Air 2 consumentendrone

DJI heeft de nieuwe Mavic Air 2 op de markt gebracht. De nieuwe Mavic Air 2 is de eerste consumentendrone met 4K en 60 fps video.

De nieuwe Mavic Air 2 van DJI is een upgrade in vergelijking met de eerste Mavic Air. Qua design en functionaliteiten lijkt de Mavic Air nu veel op de Mavic 2 Zoom en Pro welke veel groter zijn.

De Mavic Air 2 is ook een stuk langer, dikker en zwaarder (570 gram) dan de eerste Air. Ook de vernieuwde controller is een stuk groter en zwaarder in vergelijking met de vorige generatie. Hierdoor is de nieuwe Air 2 wel een stuk minder portable geworden in vergelijking met de voorganger.Wel krijg je hiervoor sterk verbeterde functionaliteiten zoals een accuduur welke goed is voor 34 minuten.

Daarnaast heeft de Mavic Air 2 nu een een 1/2″ sensor met de mogelijkheid om 4K 60fps beelden te schieten. Hiermee is het de eerste drone van DJI welke de ondersteuning heeft voor 4K 60fps.



Beschikbaarheid

De drone is meteen te koop voor een adviesprijs van 849 euro. Daarvoor krijgen de consumenten de drone, één accu en de benodigde kabels. Voor 1049 euro krijg je in totaal drie accu’s een oplaadhub en een aantal nd-filters.