Bitcoin tikt na weken opnieuw $9.000 grens aan in aanloop van Bitcoin halving

De bitcoin koers blijft maar stijgen in aanloop naar de block halving welke over iets meer dan twee weken staat gepland. De waarde van de Bitcoin heeft op 29 april om 23:00 even de 9000 dollar aangetikt. Hiermee is de Bitcoin flink gestegen en is de waarde bijna hetzelfde als voor de Coronacrisis.

Bitcoin bereikt 9.000 dollar

Enkele weken hikte de Bitcoin tegen de 7.000 dollar aan. Waarna een tijd de Bitcoin rond de 6.800 dollar aan het bewegen was. In de afgelopen 24 uur is de Bitcoin met 12% gestegen tot het 9.000 dollar niveau.

Bitcoin halving

De Bitcoin halving zorgt voor veel speculatie. Na de Bitcoin halving is er minder aanbod en meer vraag. De zogenaamde blokbeloning welke ongeveer elke 10 minuten worden achtergelaten als beloning van het minen zal dalen van 12,5 bitcoins per blok naar 6,25 bitcoins. Door de verlaging is er schaarste.

Het is vooral afwachten wat er tijdens de Bitcoin halving gaan gebeuren. Op 14 februari bereikte de Bitcoin een waarde van $10.000 om vervolgens half maart flink te zakken naar $5000.

12 mei staat de Bitcoin halving op de planning. Het worden hierdoor naar verwachting onrustige weken wat betreft de koers.