Gerucht: PlayStation 5 onthulling op 4 juni

volgens de laatste geruchten zal Sony op 4 juni de PlayStation 5 onthullen. Een tijd daarvoor krijgen we meer informatie over de komende games.

PlayStation 5 onthulling op 4 juni 2020

Journalist bij GamesBeat, Jeffrey Grub, deelt deze geruchten op het ResetEra forum. Jeffrey Grub heeft in het verleden meerdere berichten goed weten te voorspelen. Een aantal maanden geleden hintte hij al over exclusieve informatie over de PlayStation 5.

Het bericht heeft wel een verwijzing met de PlayStation 4. De huidige console van Sony verscheen ook in de maand juni.

E3

Of zijn geruchten kloppen, zal deze maand moeten blijken. Wel zit de timing in de lijn met de oorspronkelijke E3-periode, welke nu is geannuleerd vanwege het coronavirus. Naar verwachting zullen de komende weken meer details uitlekken over de onthulling van de PlayStation 5.

Hoewel het nieuws allemaal goed klinkt, is er officieel door Sony nog niets bevestigd over de onthulling van de nieuwe console.