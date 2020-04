Overheid: Verwijder de NL-Alert app direct van je smartphone

De NL-Alert is al een tijdje te verkrijgen voor de Nederlandse smartphones. Vandaag is in het nieuws gekomen dat de app toch niet helemaal veilig is en door een datalek toegang kan krijgen tot privégegevens.

NL-Alert app verwijderen

De overheid heeft nu het advies gegeven om de app per direct te verwijderen van je toestel. Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is er een waarschijnlijk gegeven. In de app is er een datalek te vinden. Door het lek is er een mogelijkheid dat externe locatie- en andere persoonsgegevens konden verzamelen.

Het ministerie heeft die externe dienst verzocht het verzamelen van data via de app te stoppen en de al verzamelde data te vernietigen. Dat is te lezen in een Kamerbrief welke vandaag is verzonden.

Binnen enkele dagen komt er een update welke de betreffende dienst zal verwijderen in de app. Het ministerie heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De app is nog niet heel lang op de markt en verscheen begin maart.