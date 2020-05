Zo kies je de beste VPN provider

Tegenwoordig zijn er enorm veel VPN-providers, hierdoor is het goed om te bekijken welke VPN provider nu het beste aansluit bij jouw wensen. Om je hierbij te helpen, vertellen we een aantal belangrijke zaken voor het kiezen van een VPN-provider.

In Nederland zijn er enorm veel aanbieders welke een VPN aanbieden. De beste VPN providers is een verschil tussen de privacy, functionaliteiten, locaties van de servers, encryptie/ veiligheid en de kosten.

Wat kan je met een VPN?

Een VPN is een uitstekende manier om je internetverkeer te beveiligen. Een VPN zorgt voor een beveiligde verbinding tussen jou en het internet. Als je via een VPN met het internet verbindt, wordt al jouw internetverkeer door een versleutelde virtuele tunnel gestuurd. Hierdoor ben je anoniemer en kan je door de versleutelde tunnel veiliger werken. Ook zijn er meer mogelijkheden door bijvoorbeeld websites en online diensten te gebruiken welke anders zijn geblokkeerd in een specifiek land. VPN staat voor Virtual Private Network.

Doel

De functionaliteiten zijn verschillend. Bepaal daarom eerst het doel. Wanneer je de VPN-dienst wil gebruiken voor het bekijken van Netflix aanbod, neem je dit mee in de beslissing. Niet elke VPN-dienst kan overweg met Netflix. Een VPN is daarnaast wel een goede methode om de geo-blokkades te omzeilen, waarmee je aanbod van andere landen kan bekijken.

Besturingssysteem

Voor welke apparaten wil je VPN gebruiken? Bij een groot deel van de aanbieders is het mogelijk om met één abonnement meerdere apparaten te beveiligen. Wanneer je beschikt over een iPhone en een Windows laptop moet je hierdoor goed rekening mee houden. Neem dit wel mee in je besluit, om te voorkomen dat je bepaalde apparaten niet kan gebruiken.

Ook is het goed om te bekijken of de diensten ondersteuning hebben voor mobiele platformen. Niet alle VPN’s werken echter mobiel.

Veiligheid

Niet elke gebruiker neemt de privacy heel erg mee. Toch is het wel belangrijk om de security goed mee te nemen. Er zijn veel VPN diensten welke de security niet heel serieus nemen. Het belangrijkste is dat al het internetverkeer volledig is beveiligd.

De meeste degelijke VPN-providers versleutelen je internetverkeer middels 256-bit encryptie. Er zijn meerdere protocollen welke worden gebruikt, zoek je een specifiek beveiligingsprotocol voor de dienst – dan is het verstandig om hierop specifiek te zoeken. Qua protocol is openVPN het vaakst gebruikt. L2TP/IPSec is daarnaast ook een veelkomend protocol.

Snelheid

Een VPN kan de snelheid ook vertragen. Dit komt omdat er een extra hub is te vinden in je internetverkeer. Ook wordt de data nog eens versleuteld en ontsleuteld door de VPN software. Dit neemt allemaal tijd in beslag, waardoor de snelheid belangrijk is. Bij de premium vpn-providers is deze vertraging minimaal. Ook zijn er VPN-servers waarbij de snelheid enorm dropt. Snelheid is hierdoor een belangrijk punt om mee te nemen in te besluit.

Netflix en Torrents

Een VPN is prima te gebruiken om een film of serie te bekijken welke alleen in Amerika is te vinden in het Netflix-aanbod. Niet alle VPN-aanbieders staan Netflix en Torrents toe. Daarnaast werken ook veel VPN’s niet met Netflix, omdat Netflix veelal actieve IP-adressen van VPN providers zal blokkeren. Het is daarom belangrijk om een provider te kiezen welke zich actief inzet om Netflix werkend te houden en ook torrents mogelijk maakt.

Gratis of betaald

Er zijn zowel gratis als betaalde diensten. Gratis VPN’s hebben de nodige beperkingen zoals datalimieten of snelheidslimieten. Wil je structurele beveiliging, dan ben je beter af met een premium dienst.