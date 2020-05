Honor 20e smartphone beschikbaar in Nederland

De Honor 20 Lite komt opnieuw op de markt als de Honor 20e. De nieuwe smartphone heeft de beschikking over Android 9 en bevat toegang tot de Google-diensten. De Honor 20e is vrijwel gelijk aan de Honor 20 Lite.

Honor 20e smartphone

De Honor 20e komt in Nederland op de markt voor een bedrag van ongeveer 185 euro. Onder de motorkap van de smartphone is er een Kirin 710F-soc te vinden met 4GB aan RAM. De smartphone heeft verder de beschikking over een 5,21-inch scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. In het scherm zit een kleine inkeping voor de selfiecamera. Verder heeft de smartphone de beschikking over 65GB aan flashopslag.

Aan de voorzijde van de smartphone is er een 8-megapixelcamera te vinden. Aan de achterkant zit een primaire camera van 24-megapixels. Daarnaast heeft het toestel aan de achterzijde de beschikking over een 8-megapixel camera met ultragroothoeklens, en een dieptecamera met een 2-megapixelsensor.

Google diensten

De Google diensten zijn nog gewoon voorzien van de Google-diensten. Dit komt omdat het toestel vrijwel gelijk is aan de smartphone van vorig jaar. Nieuwe telefoons van Huawei mogen niet beschikken over de Google Mobile Services.