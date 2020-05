Komt er eindelijk een opvolger voor de Sonos Playbar?

Het lijkt erop dat er eindelijk een upgrade komt voor de Sonos Playbar. Er is een afbeelding verschenen van de nieuwe soundbar. Vooralsnog heeft Sonos geen reactie gegeven op de geruchten.

Nieuwe Sonos Playbar

De afbeelding, is ontdekt en geplaatst door Zatz Not Funny. De renders geven weinig details. Zo zien we geen aansluitingen en is er geen informatie beschikbaar over de mogelijke connectiviteit mogelijkheden.

De originele Sonos Playbar verscheen alweer zeven jaar geleden op de markt en sindsdien is er geen nieuwe versie uitgebracht. Op dit moment is het ook niet zeker over er wel een opvolger voor de sounbar komt. Wellicht gaat het om een geheel nieuw product.

Wel laat Zatz weten dat de Sonos Playbar ondersteuning zal bieden voor Apple AirPlay 2. Ook is de verwachting dat de sounbar ondersteuning heeft voor Amazon Alexa en Google Assistent.

Naast een nieuwe Playbar gaan er ook geruchten over een nieuwe Play:5 en de Sub. De nieuwe Sub moet ook gaan samenwerken met de nieuwe Playbar.