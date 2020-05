Het vergeten apparaat: PlayStation 2 en PlayStation 2 Slim

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de PlayStation 2 welke op 4 maart 2020 verscheen in Japan.

PlayStation 2

De PlayStation 2 was de opvolger van de enorm populaire PlayStation 1. De nieuwe console verscheen op 4 maart 2000 voor de markt in Japan. In de Verenigde Staten verscheen de console op 26 oktober 2000. In Europa was de release 24 november 2000.

In vergelijking met de originele PlayStation waren er veel verbeteringen toegepast. Zo waren er betere graphics, een snellere engine en de mogelijkheid om dvd’s of cd=roms af te spelen. Ook kon de PlayStation 2 alleen een eigen soort discs lezen, zodat men geen gebruik kan maken van illegale kopieën.

Op 28 december 2012 stopte Sony na bijna 13 jaar met de productie van de PlayStation 2 in Japan. In 2006 verscheen de PlayStation 3. Ondanks de nieuwe PlayStation 3 was de PlayStation 2 nog altijd enorm populair.

In 2004 verscheen de PlayStation 2 slim. Dit was een compacte versie welke beschikte over een externe voeding en een compact design.

Specificaties

Onder de motorkap van de PlayStation 2 was er een 128 bit Emotion Engine te vinden met een klokfrequentie van 294,912Mhz. Qua geheugen was er 32MB te vinden. Verder waren de graphics geklokt op 147Mhz met 4MB aan DRAM.

In de productie tijd zijn er 150 miljoen exemplaren verkocht. Ook zijn er in totaal ruim 3800 games verschenen welke 1,5 miljard keer werden verkocht.

Op 11 november 2006 verscheen de console in Japan, vervolgens verscheen de console 23 maart 2007 in Europa. De concurrentie van de PlayStation 3 was de Xbox 360 en Nintendo Wii.