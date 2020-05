Google brengt nieuwe Nest WiFi router uit in Nederland

Google heeft dinsdag de nieuwe Nest WiFi router uitgebracht in Nederland. Aan de router is het mogelijk om Nest WiFi-punten te koppelen om zo het signaal in het huis te verspreiden.

De Nest Wifi is een router die aan het internetmodem wordt gekoppeld. Met de Nest WiFi router wil Google op een eenvoudige manier de dekking en snelheid in huis verbeteren.

De Nest Wifi is een router die aan het internetmodem wordt gekoppeld. Via de app is het bijvoorbeeld mogelijk om een nieuwe netwerk, gastnetwerk of aanvullende settings te configureren. Ook settings als geconfigureerde tijdsloten of blokkade per device zijn mogelijk.

In vergelijking met Google WiFi is de nieuwe oplossing twee keer zo snel en is er 25 procent meer bereik. Verder is het zo dat Nest Wifi ook een ingebouwde speaker en microfoon heeft, waardoor je toegang krijgt tot de Google Assistent. Hiermee is de Nest WiFi ook een smarthome hub met toegang tot de slimme assistent voor het geven van stemcommando’s.

Google Nest WiFi

Google brengt de Nest Wifi met punt uit voor 259 euro. De router is ook los te koop voor 159 euro. Extra punten kosten 139 euro.