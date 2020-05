Beelden van nieuw Sonos Five en Sub opgedoken

Binnenkort komt Sonos met een aantal nieuwe producten, volgens de geruchten zou het gaat om een nieuwe Sonoy Play:5, Sonos Sub en een nieuwe playbar.

De beelden van de nieuwe producten zijn verschenen op Twitter en zijn gepubliceerd door techjournalist Roland Quandt. De nieuwe Sonos Five zou de opvolger zijn van de Play:5. De Play:5 is al sinds 2015 niet voorzien van een update. De naamswijziging is te verwachten, omdat de Sonos Play:1 een tijd geleden ook een naamswijziging heeft gekregen naar de Sonos One.

De afbeeldingen van de Sonos Five tonen een relatief brede luidspreker met een eenvoudig ontwerp. Wel is de verwachting dat er vooral intern aanpassingen zijn te vinden zoals een microfoon voor de aansturing via een assistent.

De nieuwe Sonos Sub lijkt nagenoeg identiek aan zijn voorganger. Al zullen er vooral intern wijzigingen plaatsvinden bij de nieuwe Sonos Sub.

Volgens een aantal hints van Sonos is mogelijk de release al op 6 mei. Eerder heeft Sonos laten weten dat er op 6 mei iets gaat gebeuren – mogelijk is dit een aankondiging van bovenstaande producten.