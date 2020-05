Ring Fit Adventure voor de Nintendo Switch; hoe zit het met de beschikbaarheid?

Ring Fit Adventure voor de Nintendo Switch is behoorlijk populair. Maar vanwege de Corona situatie is er behoorlijk veel vraag naar de nieuwe game. De meeste webshops hebben simpelweg geen voorraad. Nintendo heeft niet alleen leverings problemen met de Ring Fit Adventure, ook de Nintendo Switch zelf is lastig te verkrijgen.

Ring Fit Adventure

Door de beperkte beschikbaarheid worden momenteel de Ring Fit Adventure en Nintendo Switch consoles tegen hogere prijzen op de markt gebracht.

Regelmatig is er een levering bij Bol.com of Amazon Nederland voor rond de 79,99 euro. Het is aangeraden om bij Bol.com op de knop breng mij op de hoogte te klikken. Hierbij zal er een mailtje verstuurd worden zodra er weer voorraad is.

Nintendo Switch voorraad?

Ook de Nintendo Switch is lastig te verkrijgen.Regelmatig is er nieuwe voorraad te vinden bij de Nederlandse webwinkels. Hierdoor is het aangeraden om de sites van Bol.com, Coolblue en MediaMarkt in de gaten te houden. Ook de Nederlandse site van Amazon heeft regelmatig aanbod.

Voor het Bol.com aanbod kan je deze pagina bekijken. Ook op deze site is het mogelijk om je aan te melden voor een notificatie bij nieuwe voorraad.

Wat is Ring Fit Adventure?

In Ring Fit Adventure ga je een fitness avontuur aan waarbij er meerdere opdrachten uitgevoerd dienen te worden. Doormiddel van de Ring-Con en de beenband is er een avontuurlijke manier van fitness.

Pak je Ring-Con erbij, doe je beenband om en beleef een avontuur vol fitnessoefeningen! De nieuwe Ring-Con en beenband meten al je bewegingen en vertalen die naar acties in de game. Met minigames en de mogelijkheid om je eigen work-outs samen te stellen is Ring Fit Adventure gericht op sportief plezier. Hoe het werkt? In onderstaande video is de werking goed te bekijken: