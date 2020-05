iPhone 11 voordelig bij Amazon, vanaf 714 euro te verkrijgen

Bij Apple is de iPhone 11 te verkrijgen vanaf 809 euro voor het 64GB model. De iPhone 11 is inmiddels al even verkrijgbaar. Bij een aantal webshops is het aanbod behoorlijk interessant. Vooral bij Amazon is de prijs interessant.

iPhone 11 voordelig bij Amazon

Bij Amazon is de smartphone te verkrijgen voor een bedrag van 714 euro. Zo goedkoop is de iPhone 11 nog nooit geweest in Nederland. Wel is de levertijd pas vanaf 14 mei, waardoor je even moet wachten op de nieuwe smartphone.

Opvallend is ook de prijs per kleur. Voor zwart en geel ben je 714 euro kwijt. Wil je voor een speciale kleur gaan, zoals de Product RED editie, dan ben je bij Amazon 734 euro kwijt. Nog steeds een stuk goedkoper in vergelijking met de prijs van Apple en bij de concurrentie. Wel moet je na het bestellen even wachten tot 14 mei.

Deals op Amazon:

Ook voor de 128GB exemplaren zijn er een aantal aanbiedingen. Het is goed om vooral het aanbod te vergelijken, omdat er veel verschil zit tussen de verschillende kleuren en opslag varianten. Maar de iPhone 11 met 64GB aan opslag is voor 714 euro een prima deal.